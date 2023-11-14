Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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ATP
14 ноября 2023, 09:49 |
237
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Не хочу спрашивать мнение Джоковича по поводы войны»

Опасается разочароваться

14 ноября 2023, 09:49 |
237
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Не хочу спрашивать мнение Джоковича по поводы войны»
instagram.com

Бывший теннисист, а ныне боец Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский рассказал о том, что не хочет знать мнение легендарного серба Новака Джоковича по поводу войны россии против Украины.

«Что на самом деле думает Новак... Я не спрашивал и не хочу спрашивать, потому что не хочу разочаровываться в людях. Я понимаю, что это наша война, а не их».

«И когда я общался с тем же Федерером, то Роджер не хочет высказываться, это не его война. Он в политические процессы не идет», — сказал Стаховский.

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Источник Бомбардир
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