Элина СВИТОЛИНА: «Не было мыслей завершить карьеру, хотя муж хочет детей»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, что у нее не было планов завершить карьеру после рождения ребенка.

«Не было мысли не возвращаться на корт. Возможно, муж хотел бы, чтобы так было, потому что он хочет три или даже четыре ребенка. Но я сразу сказала, что хочу вернуться и играть».

«И я хочу сыграть на Олимпиаде-2024, у меня уже есть рейтинг. Буду играть, буду готовиться. Хотелось бы медаль... Была бронза, но увидим, что получится», — сказал Свитолина.

Спортсменка пропустила финал сезона, но собирается вернуться на Australian Open.