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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 07:50 |
1268
0

Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков

У лидера непростая финансвая ситуация

14 ноября 2023, 07:50 |
1268
0
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
ФК Днепр-1

По информации журналиста Виктора Вацко, финансовая ситуация у нынешнего лидера УПЛ «Днепра-1» не слишком оптимистическая.

Сообщается, что клуб зимой может быть вынужден продать 1-2 ведущих игроков, чтобы создать себе экономическую подушку на весеннюю часть сезона.

В последнее время есть слухи о возможном уходе из команды Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и Василия Кравца. При этом двумя последними интересуется клуб Первой лиги «Карпаты».

«Днепр-1» после победы над «Шахтером» в минувшем туре вышел в лидеры чемпионата Украины.

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Источник Вацко Live
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