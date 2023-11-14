Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
У лидера непростая финансвая ситуация
По информации журналиста Виктора Вацко, финансовая ситуация у нынешнего лидера УПЛ «Днепра-1» не слишком оптимистическая.
Сообщается, что клуб зимой может быть вынужден продать 1-2 ведущих игроков, чтобы создать себе экономическую подушку на весеннюю часть сезона.
В последнее время есть слухи о возможном уходе из команды Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и Василия Кравца. При этом двумя последними интересуется клуб Первой лиги «Карпаты».
«Днепр-1» после победы над «Шахтером» в минувшем туре вышел в лидеры чемпионата Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда с Цыганковым и Довбиком лидирует в таблице
Джордж Гроувз уверен, что Тайсон не выйдет на ринг с украинцем