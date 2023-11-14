Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто это сказал, что я – надежный защитник?»

В последних матчах европейских чемпионатов многие украинцы сумела отметиться забитыми голами, в том числе защитник «Эвертона» Виталий Миколенко.

Он оформил по мячу в двух подряд матчах, а теперь приехал в расположение сборной Украины на игру против Италии.

«Голы украинцев в Европе? Мы не договаривались, но приятно, что на позитивных эмоциях приехали в сборную. Представили нам новых игроков – Макса Таловерова, Даниила Сикана, Владислава Дубинчика. Скоро будет теория по Италии».

«Я – надежный в обороне и забивной защитник? Кто это сказал, что я надежный защитник (смеется)? А мои голы... Не знаю, как это случилось. Просто стараюсь показать максимум, есть моменты», — сказал Миколенко.