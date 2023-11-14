Зинченко рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

Игрок «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко после завершения карьеры планирует остаться в футболе, хотя еще не знает в какой должности.

«Я хотел бы остаться в футболе. Не знаю, на позиции тренера или еще на какой-то должности. Есть идеи и мечты в голове, но пока я намерен сосредоточиться на карьере игрока».

«Время покажет, однако с большой долей вероятности я останусь в футболе», — сказал Зинченко в интервью Twitch каналу PassinUA.

Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2026 году.