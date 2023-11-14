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  4. Зинченко рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
Англия
14 ноября 2023, 07:12 |
1532
1

Зинченко рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

Планирует остаться в футболе

14 ноября 2023, 07:12 |
1532
1
Зинченко рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко после завершения карьеры планирует остаться в футболе, хотя еще не знает в какой должности.

«Я хотел бы остаться в футболе. Не знаю, на позиции тренера или еще на какой-то должности. Есть идеи и мечты в голове, но пока я намерен сосредоточиться на карьере игрока».

«Время покажет, однако с большой долей вероятности я останусь в футболе», — сказал Зинченко в интервью Twitch каналу PassinUA.

Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2026 году.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон сборная Украины по футболу
Источник Twitch
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Олександр
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