ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

11:00 Сенегал U-17 – Польша U-17

1.53 – 3.96 – 6.00

14:00 Япония U-17 – Аргентина U-17

2.77 – 3.30 – 2.46

21:45 Дерби Каунти – Крю

1.34 – 5.25 – 8.05

ТЕННИС

15:30 Стефанос Циципас – Хольгер Руне

2.35 – 1.60

22:00 Новак Джокович – Янник Синнер

1.59 – 2.38