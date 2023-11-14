Другие новости14 ноября 2023, 01:20 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября
Важные события во всех видах спорта
14 ноября 2023, 01:20 |
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Во вторник, 14 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
11:00 Сенегал U-17 – Польша U-17
14:00 Япония U-17 – Аргентина U-17
21:45 Дерби Каунти – Крю
ТЕННИС
15:30 Стефанос Циципас – Хольгер Руне
22:00 Новак Джокович – Янник Синнер
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