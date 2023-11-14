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14 ноября 2023, 01:20 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября

Важные события во всех видах спорта

14 ноября 2023, 01:20 |
40
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября
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Во вторник, 14 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

11:00 Сенегал U-17 – Польша U-17

Favbet 1.53 – 3.96 – 6.00

14:00 Япония U-17 – Аргентина U-17

Favbet 2.77 – 3.30 – 2.46

21:45 Дерби Каунти – Крю

Favbet 1.34 – 5.25 – 8.05

ТЕННИС

15:30 Стефанос Циципас – Хольгер Руне

Favbet 2.35 – 1.60

22:00 Новак Джокович – Янник Синнер

Favbet 1.59 – 2.38

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Источник Sport.ua
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