Эриксен и Хойлунд подвели сборную Дании

В субботу, 11 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 переиграл «Лутон», повреждения получили хавбек манкунианцев Кристиан Эриксен и нападающий Расмус Хойлунд.

Оба игрока после этого выпали из обоймы сборной Дании на предстоящие в ноябре матчи квалификации Евро-2024.

У 20-летнего Хойлунда диагностировано мышечное растяжение. В «Ман Юнайтед» надеются, что он восстановится к концу ноября.

31-летний Эриксен выбыл из строя на более продолжительный срок. Из-за травмы колена он может пропустить не менее одного месяца.