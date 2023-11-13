Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эриксен и Хойлунд подвели сборную Дании
Англия
13 ноября 2023, 23:49 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:01
333
0

Эриксен и Хойлунд подвели сборную Дании

Игроки «Манчестер Юнайтед» угодили в лазарет

13 ноября 2023, 23:49 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:01
333
0
Эриксен и Хойлунд подвели сборную Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

В субботу, 11 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 переиграл «Лутон», повреждения получили хавбек манкунианцев Кристиан Эриксен и нападающий Расмус Хойлунд.

Оба игрока после этого выпали из обоймы сборной Дании на предстоящие в ноябре матчи квалификации Евро-2024.

У 20-летнего Хойлунда диагностировано мышечное растяжение. В «Ман Юнайтед» надеются, что он восстановится к концу ноября.

31-летний Эриксен выбыл из строя на более продолжительный срок. Из-за травмы колена он может пропустить не менее одного месяца.

По теме:
СПАЛЛЕТТИ: «Победа над Северной Македонией даст нам преимущество с Украиной
Металлист 1925 надолго лишился Вачиберадзе. Известна травма и сроки
ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске
Кристиан Эриксен Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед сборная Дании по футболу травма чемпионат Англии по футболу Евро-2024 Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Бокс | 13 ноября 2023, 23:12 2
Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»

Украинец поделился планами на будущее

Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Футбол | 13 ноября 2023, 17:10 19
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины

Александр Пихаленок может перебраться в Житомир

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 13.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Футбол | 13.11.2023, 16:23
Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Теннис | 13.11.2023, 07:10
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
12.11.2023, 22:20 7
Футбол
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 38
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
13.11.2023, 14:55 2
Бокс
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
12.11.2023, 18:11 16
Футбол
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
12.11.2023, 12:33 12
Футбол
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
12.11.2023, 21:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем