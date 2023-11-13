Эриксен и Хойлунд подвели сборную Дании
Игроки «Манчестер Юнайтед» угодили в лазарет
В субботу, 11 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 переиграл «Лутон», повреждения получили хавбек манкунианцев Кристиан Эриксен и нападающий Расмус Хойлунд.
Оба игрока после этого выпали из обоймы сборной Дании на предстоящие в ноябре матчи квалификации Евро-2024.
У 20-летнего Хойлунда диагностировано мышечное растяжение. В «Ман Юнайтед» надеются, что он восстановится к концу ноября.
31-летний Эриксен выбыл из строя на более продолжительный срок. Из-за травмы колена он может пропустить не менее одного месяца.
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