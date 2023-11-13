Александр Зинченко высказался о своих любимых виртуальных играх

Украинский защитник английского клуба Арсенал Александр Зинченко рассказал Михаилу kane Благину о виртуальных играх, которые предпочитает, на стриминговой платформе Twitch.

– Играешь ли ты в Fortnite и другие игры, кроме CS?

– К сожалению, нет, потому что не так много времени сейчас. Семья плюс очень много игр. Дома сейчас бываю очень редко, потому не играю. Только CS, когда есть свободное время.

– Хотел бы попробовать?

– Раньше играл в FIFA, но скажу честно, что с каждой серией она становится все хуже и хуже. Не знаю. Могу ошибаться. А сейчас вообще уже не FIFA.

Сейчас жду апдейт новой CS, потому что пока я не в таком большом восторге от многих компонентов игры. Будем надеяться, что они немного улучшат это, –сказал Зинченко.

Ранее вышла новая версия игры CS:GO под названием CS2, а также FIFA 23 была переименована на EA Sports FC 24.