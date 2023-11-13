Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) поделился планами на будущее, если победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Сначала я побью Тайсона Фьюри, а потом иду играть в футбол. У меня контракт с «Полесьем» – командой номер один», – сказал Усик.

Бой Усик – Фьюри предварительно перенесли с декабря на февраль.

Александр Усик летом 2023 года подписал профессиональный контракт с житомирским футбольным клубом «Полесье», но из-за тяжелого графика боев еще не успел дебютировать за команду.