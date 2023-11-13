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  4. Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Профессиональный бокс
13 ноября 2023, 23:12 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:48
802
2

Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»

Украинец поделился планами на будущее

13 ноября 2023, 23:12 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:48
802
2
Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) поделился планами на будущее, если победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Сначала я побью Тайсона Фьюри, а потом иду играть в футбол. У меня контракт с «Полесьем» – командой номер один», – сказал Усик.

Бой Усик – Фьюри предварительно перенесли с декабря на февраль.

Александр Усик летом 2023 года подписал профессиональный контракт с житомирским футбольным клубом «Полесье», но из-за тяжелого графика боев еще не успел дебютировать за команду.

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Тайсон Фьюри Александр Усик Полесье Житомир Александр Усик - Тайсон Фьюри
Источник YouTube
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micha(ZAKARPATTJA)
Важкий графік боїв?
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KirTheKing
спочатку побей толстяка пузатого это тебе не два пальца об асфальт
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