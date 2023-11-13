Алькарас раскритиковал условия проведения Итогового турнира АТР
Испанец признался в недовольстве
20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает 2-е место в мировом рейтинге, критически оценил состояние корт в Турине (Италия), где проходит Итоговый чемпионат Ассоциации.
«Это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на Мастерс, и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.
Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах», – заявил Алькарас.
Как известно, на старте АТР Finals 2023 Карлос Алькарас проиграл немцу Александру Звереву в трех сетах.
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