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ATP
13 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:01
406
0

Алькарас раскритиковал условия проведения Итогового турнира АТР

Испанец признался в недовольстве

13 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:01
406
0
Алькарас раскритиковал условия проведения Итогового турнира АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает 2-е место в мировом рейтинге, критически оценил состояние корт в Турине (Италия), где проходит Итоговый чемпионат Ассоциации.

«Это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на Мастерс, и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.

Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах», – заявил Алькарас.

Как известно, на старте АТР Finals 2023 Карлос Алькарас проиграл немцу Александру Звереву в трех сетах.

По теме:
Сенсация в Турине. Алькарас уступил Звереву на Итоговом турнире АТР 2023
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Карлос Алькарас (теннисист) ATP
Источник ATP Tour
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