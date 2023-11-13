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13 ноября 2023, 22:57 |
216
0

Setanta Sports и Netflix объявили о начале эксклюзивного сотрудничества

Сервисы создали комбинированную подписку Fan Pack

13 ноября 2023, 22:57 |
216
0
Setanta Sports и Netflix объявили о начале эксклюзивного сотрудничества
Setanta Sports

Спортивная мультимедийная платформа Setanta Sports и американский провайдер медийных услуг с мировым именем Netflix объявили о начале эксклюзивного сотрудничества.

Сервисы объявили о комбинированной подписке Fan Pack для 13 стран, в том числе и для Украины.

«Мы очень рады сотрудничеству с Netflix в создании эксклюзивного сочетания спорта и развлечений. Глобальное признание Netflix, его культовые фильмы и сериалы играют ключевую роль в усилении нашего присутствия на рынке, а Fan Pack предлагает неповторимое сочетание высококлассного спорта и любимого контента от Netflix. Это партнерское соглашение является важной вехой в переосмыслении развлечений и обеспечении возможности найти все, что нужно в одном пакете для каждого», – сказала заместитель генерального директора Setanta Sports Тамара Бадашвили.

«Мы всегда стараемся облегчить зрителям возможность подписаться и наслаждаться шоу и фильмами Netflix на их телевизоре, мобильном телефоне, планшете или компьютере – дома или в дороге. Очень увлекает то, что благодаря этому особому партнерскому соглашению сразу в нескольких странах мы делаем Netflix еще более доступным для широкого круга зрителей, которые интересуются самыми громкими событиями в мире спорта и развлечений», – подчеркнула Мая Порчинская, Директор по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе в Netflix.

Базовый пакет стоит 4,99 евро (194 грн), стандартный – 7,49 евро (289 грн), а премиум – 9,99 евро (388 грн).

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Setanta Sports Netflix телевидение
Источник Setanta Sports
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