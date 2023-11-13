Андрей КЛИЩУК: «Не опускаем головы, надо двигаться дальше»

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 14-го тура УПЛ.

«Досадное поражение на своем поле, поэтому впечатления и эмоции не очень. Но не опускаем головы, нужно двигаться дальше. Следующая игра – «Минай». Надо сделать анализ наших ошибок: где не доиграли, позволили сопернику создавать моменты. Будем исправляться и настраиваться на максимальный результат в следующем туре.

Вдесятером, конечно, играть непросто. Но, как показал второй тайм, моментами даже в меньшинстве игра нам давалась. Но опять же, есть ряд факторов, из-за чего мы не забили ни разу и уступили. Забываем этот матч и будем двигаться дальше», – сказал Клищук.

Это поражение опустило «Кривбасс» на 3 место в турнирной таблице. В активе команды из Кривого Рога 27 очков в 14 матчах чемпионата.