Желтая карточка и поражение. Таловеров сыграл за ЛАСК в дерби Линца
Защитник сборной Украины был заменен в перерыве матча чемпионата Австрии
В матче 14-го тура чемпионата Австрии состоялось дерби, в котором «Линц» обыграл ЛАСК со счетом 2:0.
Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел в стартовом составе ЛАСК, получил желтую карточку (на 17-й минуте) и был заменен в перерыве игры.
ЛАСК набрал 25 очков и занимает третье место в чемпионате Австрии. Лидируют: РБ Зальцбург и Штурм (по 30 баллов).
Чемпионат Австрии. 14-й тур, 12 ноября
Линц – ЛАСК – 2:0
Голы: Ронивалдо, 29, Фаертаг, 82.
Турнирная таблица
Фотогалерея: Максим Таловеров
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