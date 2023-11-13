Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желтая карточка и поражение. Таловеров сыграл за ЛАСК в дерби Линца
Другие новости
13 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:47
180
0

Желтая карточка и поражение. Таловеров сыграл за ЛАСК в дерби Линца

Защитник сборной Украины был заменен в перерыве матча чемпионата Австрии

13 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:47
180
0
Желтая карточка и поражение. Таловеров сыграл за ЛАСК в дерби Линца
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (слева)

В матче 14-го тура чемпионата Австрии состоялось дерби, в котором «Линц» обыграл ЛАСК со счетом 2:0.

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел в стартовом составе ЛАСК, получил желтую карточку (на 17-й минуте) и был заменен в перерыве игры.

ЛАСК набрал 25 очков и занимает третье место в чемпионате Австрии. Лидируют: РБ Зальцбург и Штурм (по 30 баллов).

Чемпионат Австрии. 14-й тур, 12 ноября

Линц – ЛАСК – 2:0

Голы: Ронивалдо, 29, Фаертаг, 82.

Турнирная таблица

Фотогалерея: Максим Таловеров

По теме:
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Не впервые слышу сравнение с Ван Дейком, очень приятно»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Сейчас все еще проходим период адаптации к новому стилю»
ТАЛОВЕРОВ: «Намного счастливее от того, что нам наконец удалось победить»
Максим Таловеров ЛАСК чемпионат Австрии по футболу РБ Зальцбург Штурм Грац Хартберг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Футбол | 13 ноября 2023, 13:30 8
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?

Наиболее вероятными соперниками Украины являются Израиль и Босния

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Футбол | 12 ноября 2023, 23:05 0
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных

Уже шестая команда возглавила турнирную таблицу с начала сезона

Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Футбол | 13.11.2023, 15:39
Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Футбол | 13.11.2023, 22:14
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Футбол | 13.11.2023, 01:55
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
12.11.2023, 18:11 16
Футбол
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
11.11.2023, 19:13 1
Футбол
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 265
Футбол
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
ВИДЕО. Андрей – стена, нужен ли Кепа? Лунин сделал 2 сейва за первый тайм
11.11.2023, 22:59 3
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
13.11.2023, 08:30
Теннис
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем