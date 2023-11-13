Желтая карточка и поражение. Таловеров сыграл за ЛАСК в дерби Линца

В матче 14-го тура чемпионата Австрии состоялось дерби, в котором «Линц» обыграл ЛАСК со счетом 2:0.

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел в стартовом составе ЛАСК, получил желтую карточку (на 17-й минуте) и был заменен в перерыве игры.

ЛАСК набрал 25 очков и занимает третье место в чемпионате Австрии. Лидируют: РБ Зальцбург и Штурм (по 30 баллов).

Чемпионат Австрии. 14-й тур, 12 ноября

Линц – ЛАСК – 2:0

Голы: Ронивалдо, 29, Фаертаг, 82.

Турнирная таблица

Фотогалерея: Максим Таловеров