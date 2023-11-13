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  4. Крутых пробился во второй круг челленджера в Швеции
ATP
13 ноября 2023, 21:12 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:55
119
0

Крутых пробился во второй круг челленджера в Швеции

Украинец взял успешный старт в основной сетке

13 ноября 2023, 21:12 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:55
119
0
Крутых пробился во второй круг челленджера в Швеции
Twitter. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№240 АТР) одержал победу в первом круге турнира ATP Challenger Tour 75 в шведском Дандерюде, который проходит в помещении на харде.

Крутых добился убедительного перевеса над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным (№213 АТР), затратив для общей победы менее часа игрового времени.

ATP Challenger Tour 75. Дандерюд (Швеция). Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Алексей Крутых (Украина) – 2:6, 1:6

Это была первая в истории встреча теннисистов.

23-летний Крутых в матче второго круга сразится либо с Раду Алботом из Молдовы, либо с Франческо Пассаро из Италии.

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Алексей Крутых Михаил Кукушкин
Источник Sport.ua
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