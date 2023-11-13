Крутых пробился во второй круг челленджера в Швеции
Украинец взял успешный старт в основной сетке
Украинский теннисист Алексей Крутых (№240 АТР) одержал победу в первом круге турнира ATP Challenger Tour 75 в шведском Дандерюде, который проходит в помещении на харде.
Крутых добился убедительного перевеса над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным (№213 АТР), затратив для общей победы менее часа игрового времени.
ATP Challenger Tour 75. Дандерюд (Швеция). Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Алексей Крутых (Украина) – 2:6, 1:6
Это была первая в истории встреча теннисистов.
23-летний Крутых в матче второго круга сразится либо с Раду Алботом из Молдовы, либо с Франческо Пассаро из Италии.
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