Крутых пробился во второй круг челленджера в Швеции

Украинский теннисист Алексей Крутых (№240 АТР) одержал победу в первом круге турнира ATP Challenger Tour 75 в шведском Дандерюде, который проходит в помещении на харде.

Крутых добился убедительного перевеса над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным (№213 АТР), затратив для общей победы менее часа игрового времени.

ATP Challenger Tour 75. Дандерюд (Швеция). Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Алексей Крутых (Украина) – 2:6, 1:6

Это была первая в истории встреча теннисистов.

23-летний Крутых в матче второго круга сразится либо с Раду Алботом из Молдовы, либо с Франческо Пассаро из Италии.