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WTA
13 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:23
319
0

«Сейчас реализовать это очень сложно». Свитолина поделилась планами

Украинка рассказала, о чем мечтает

13 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:23
319
0
«Сейчас реализовать это очень сложно». Свитолина поделилась планами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась в том, что хотела бы вернуться в родную Украину и делает со своей стороны для этого многое.

«Идет война, но любовь к людям, детям, Украине всегда для меня жизненно важна. Я мечтаю вернуться домой, чтобы быть здесь подольше. Но у меня не так много времени, потому что очень много путешествую, каждую неделю играю турниры, говорю об Украине с иностранцами. Когда возвращаюсь в дом, то всегда такие теплые чувства, очень теплые встречи. Я много общаюсь, встречаю новых людей, играю в теннис дома – для меня это реально важно. Но, к сожалению, сейчас реализовать это очень сложно.

Для меня возвращаться домой, быть здесь, в Украине – настоящее проявление любви. Это очень важно, и я буду это делать, когда у меня есть время.

До этого [я] приезжала в Одессу в феврале, тогда были блекауты. Мне было очень грустно видеть это, потому что город изменился, его уничтожают. Я знаю Одессу с детства, когда она была настоящим городом юмора. У меня очень теплые воспоминания. А сейчас крайне грустно видеть Одессу такой. Однако люди держатся за свой врожденный позитив, несмотря на атаки», – рассказала Свитолина.

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Элина Свитолина
Источник Трибуна
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