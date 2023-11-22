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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:16
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Клей Томпсон впервые в сезоне добрался до отметки в 20 очков за матч

Защитник помог «Голден Стэйт Уорриорс» прервать серию из шести поражений

22 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:16
50
0
Клей Томпсон впервые в сезоне добрался до отметки в 20 очков за матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Клей Томпсон

В ночь на 21 ноября «Голден Стэйт Уорриорс» на домашней площадке одолел «Хьюстон Рокетс».

Весомый вклад в победу «воинов» внес четырехкратный чемпион НБА Клей Томпсон. Атакующий защитник наконец-то добрался до отметки в 20 очко в этом сезоне Национальной Баскетбольной Ассоциации, для этого ему понадобилось 15 матчей.

Напомним, что у Томпсона один из крупнейших контрактов в команде, за этот сезон американец заработает 43,2 миллиона долларов.

«Голден Стэйт Уорриорс» занимает 10 место в Западной конференции НБА с 7 победами и 8 поражениями.

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Клей Томпсон Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс НБА
Источник ESPN
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