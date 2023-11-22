Клей Томпсон впервые в сезоне добрался до отметки в 20 очков за матч

В ночь на 21 ноября «Голден Стэйт Уорриорс» на домашней площадке одолел «Хьюстон Рокетс».

Весомый вклад в победу «воинов» внес четырехкратный чемпион НБА Клей Томпсон. Атакующий защитник наконец-то добрался до отметки в 20 очко в этом сезоне Национальной Баскетбольной Ассоциации, для этого ему понадобилось 15 матчей.

Напомним, что у Томпсона один из крупнейших контрактов в команде, за этот сезон американец заработает 43,2 миллиона долларов.

«Голден Стэйт Уорриорс» занимает 10 место в Западной конференции НБА с 7 победами и 8 поражениями.