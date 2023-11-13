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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 19:16 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:23
235
0

Колос: спарринг с аутсайдером и возвращение бразильца

Ковалевцы заполнят паузу в чемпионате после отдыха

13 ноября 2023, 19:16 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:23
235
0
Колос: спарринг с аутсайдером и возвращение бразильца
ФК Колос. Лукас Рангел

Как стало известно Sport.ua, ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Колоса» заполнят спаррингом с «Вересом».

Его проведение запланировано в Ковалевке 19 ноября.

По информации нашего источника, ожидается, что на следующей неделе начнет тренироваться в общей группе бразильский нападающий Рангел, а вот его соотечественник Диего, который был травмирован в календарном поединке 12 тура чемпионата УПЛ с киевским «Динамо», выбыл до завершения первой части сезона.

Пока что «Колос» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.

Ранее главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу над «Минаем» (2:0).

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Колос Ковалевка контрольные матчи УПЛ Верес Ровно Лукас Рангел инсайд
Источник Sport.ua
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