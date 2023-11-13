Колос: спарринг с аутсайдером и возвращение бразильца
Ковалевцы заполнят паузу в чемпионате после отдыха
Как стало известно Sport.ua, ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Колоса» заполнят спаррингом с «Вересом».
Его проведение запланировано в Ковалевке 19 ноября.
По информации нашего источника, ожидается, что на следующей неделе начнет тренироваться в общей группе бразильский нападающий Рангел, а вот его соотечественник Диего, который был травмирован в календарном поединке 12 тура чемпионата УПЛ с киевским «Динамо», выбыл до завершения первой части сезона.
Пока что «Колос» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.
Ранее главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу над «Минаем» (2:0).
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