Колос: спарринг с аутсайдером и возвращение бразильца

Как стало известно Sport.ua, ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Колоса» заполнят спаррингом с «Вересом».

Его проведение запланировано в Ковалевке 19 ноября.

По информации нашего источника, ожидается, что на следующей неделе начнет тренироваться в общей группе бразильский нападающий Рангел, а вот его соотечественник Диего, который был травмирован в календарном поединке 12 тура чемпионата УПЛ с киевским «Динамо», выбыл до завершения первой части сезона.

Пока что «Колос» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.

Ранее главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу над «Минаем» (2:0).