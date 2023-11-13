Звездный форвард Интера может перебраться в МЛС
Алексис Санчес покинет Европу следующим летом
Чилийский форвард миланского «Интера» Алексис Санчес покинет миланский клуб летом 2024 года, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщают американские СМИ.
По их информации, 34-летний ветеран рассматривает два варианта продолжения карьеры: клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и мексиканскую «Америку».
В нынешнем сезоне на счету Санчеса 1 гол в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Алексис Санчес выступает в Европе с 2008 года. Начинал карьеру он в южноамериканских «Кобрелоа», «Коло-Коло» и «Ривер Плейте».
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