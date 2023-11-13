Звездный форвард Интера может перебраться в МЛС

Чилийский форвард миланского «Интера» Алексис Санчес покинет миланский клуб летом 2024 года, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщают американские СМИ.

По их информации, 34-летний ветеран рассматривает два варианта продолжения карьеры: клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и мексиканскую «Америку».

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 1 гол в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Алексис Санчес выступает в Европе с 2008 года. Начинал карьеру он в южноамериканских «Кобрелоа», «Коло-Коло» и «Ривер Плейте».