Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Команда с Цыганковым и Довбиком лидирует в таблице
«Жирона» после 13 матчей нынешнего сезона чемпионата Испании лидирует в таблице, что удивляет даже руководство клуба. Об этом рассказал спортивный директор Кике Карсель.
«Такой старт сезона превзошел все наши ожидания. Конечно, мы ждали, что с таким тренером и усилением состава будет все хорошо, но такого мы представить себе не могли».
«Но цель «Жироны» остается той же: остаться в Ла Лиге. И мы близки к этому, а после этого нашей целью будет выход в еврокубки. Это было бы невероятным результатом для нас», — сказал Карсель.
Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
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