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  4. Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Испания
13 ноября 2023, 18:45 |
3849
1

Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»

Команда с Цыганковым и Довбиком лидирует в таблице

13 ноября 2023, 18:45 |
3849
1
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» после 13 матчей нынешнего сезона чемпионата Испании лидирует в таблице, что удивляет даже руководство клуба. Об этом рассказал спортивный директор Кике Карсель.

«Такой старт сезона превзошел все наши ожидания. Конечно, мы ждали, что с таким тренером и усилением состава будет все хорошо, но такого мы представить себе не могли».

«Но цель «Жироны» остается той же: остаться в Ла Лиге. И мы близки к этому, а после этого нашей целью будет выход в еврокубки. Это было бы невероятным результатом для нас», — сказал Карсель.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник Transfermarketweb
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