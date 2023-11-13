Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»

«Жирона» после 13 матчей нынешнего сезона чемпионата Испании лидирует в таблице, что удивляет даже руководство клуба. Об этом рассказал спортивный директор Кике Карсель.

«Такой старт сезона превзошел все наши ожидания. Конечно, мы ждали, что с таким тренером и усилением состава будет все хорошо, но такого мы представить себе не могли».

«Но цель «Жироны» остается той же: остаться в Ла Лиге. И мы близки к этому, а после этого нашей целью будет выход в еврокубки. Это было бы невероятным результатом для нас», — сказал Карсель.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.