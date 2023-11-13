Twitter Эвертона – о Миколенко: «Он волшебный, и вы это знаете»

Официальный Twitter-аккаунт «Эвертона» опубликовал пост о действиях украинского защитника Виталия Миколенко в матче 12-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:2). Подпись фотографии: «Он волшебный, и вы это знаете».

Кроме забитого гола на 1-й минуте встречи, в активе 24-летнего футболиста 5 возвратов мяча, 5 выносов, 4 выигранных единоборства и 3 удачных отбора. По версии статистического портала SofaScore Виталий с оценкой 7.6 был лучшим игроком «Эвертона» в игре против «Пэлас».

В этом сезоне Виталий Миколенко провел 8 матчей за «Эвертон» в АПЛ, отметившись 2 забитыми мячами. Он входит в топ-10 игроков чемпионата Англии по форме в последних 6 матчах.