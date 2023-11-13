Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Мы знали про сильные стороны Шахтера»
Защитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Шахтером»
Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 14-го тура УПЛ.
– Настроение отличное, обыграли «Шахтер», ушли на паузу ФИФА на первой позиции. Да и вообще этот период в 6 матчей мы провели хорошо, получили 5 побед. Поэтому в команде все довольны.
– В матче с «горняками» вы быстро пропустили и в первом тайме уступали им по игре. Однако психологически это вас на сломало?
– Да, объективно в первом тайме они были сильнее, быстрее и лучше принимали решения. Было тяжело, но пропущенный гол нас не сломал. У нас был план и мы следовали ему. Плюс стандарт помог, мы забили, это придало уверенности.
– Ты ассистировал Сарапию в первом голе.
– Мы это все наигрываем на тренировках – кто куда бежит, куда подаем. Мы знали, что «Шахтер» при стандартах играет зонально. Поэтому было нужно удачно подать и удачно забежать. Так и получилось. У нас с Эдиком Сарапием уже второй такой момент – подобное было с «Панатинаикосом», похожий гол. Хорошая связка.
– Какие-то коррективы были во время перерыва?
– Нет, наоборот, подчеркнули, чтобы играли так как договаривались и планировали до игры – спокойствие с мячом. Старались навязать свою игру, комбинировать.
– Во втором тайме вы не дали «Шахтеру» создать действительно опасных моментов. По сути вы сыграли против них как они против «Барселоны».
– Мы смотрели и этот матч, и их матчи в чемпионате. Мы готовились, знали их сильные качества. Думаю, в этой игре нам удалось это нейтрализовать и продемонстрировать свои лучшие качества.
– Что стало ключевым фактором победы?
– Голы. Считаю, что все три гола наши были великолепными. Кто больше забивает, тот и побеждает.
– Кто лучший игрок матча?
– Будет неправильно кого-то отмечать. Каждый, кто прилагает усилия для команды: и в клубе, и на базе – все вместе и достигли результата.
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