Что с контрактом Бондаря и Шахтера? Transfermarkt пишет о новом договоре

На популярном сайте Transfermarkt обновилась информация по поводу контракта основного защитника «Шахтера» Валерия Бондаря.

Ранее было известно, что соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года, однако Transfermarkt утверждает, что Бондарь продлил контракт до середины 2027 года.

Кроме того, по словам журналиста Виктора Вацко, Бондарь в разговоре с ним отказался обсуждать свою контрактную ситуацию.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 7 матчей.