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  4. Что с контрактом Бондаря и Шахтера? Transfermarkt пишет о новом договоре
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 16:51 |
1229
2

Что с контрактом Бондаря и Шахтера? Transfermarkt пишет о новом договоре

Якобы продлил договор до 2027 года

13 ноября 2023, 16:51 |
1229
2
Что с контрактом Бондаря и Шахтера? Transfermarkt пишет о новом договоре
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

На популярном сайте Transfermarkt обновилась информация по поводу контракта основного защитника «Шахтера» Валерия Бондаря.

Ранее было известно, что соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года, однако Transfermarkt утверждает, что Бондарь продлил контракт до середины 2027 года.

Кроме того, по словам журналиста Виктора Вацко, Бондарь в разговоре с ним отказался обсуждать свою контрактную ситуацию.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 7 матчей.

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Шахтер Донецк Валерий Бондарь Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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Gargantua
ему надо каждый день благодарить Господа, что играет за Шахтер. какая Европа?  это не его уровень.
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+1
Лига конференций без динамо
Подписали и хорошо ну пока не тянет он 
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-1
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