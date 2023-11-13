Украина. Премьер лига13 ноября 2023, 16:51 |
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Что с контрактом Бондаря и Шахтера? Transfermarkt пишет о новом договоре
Якобы продлил договор до 2027 года
13 ноября 2023, 16:51 |
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На популярном сайте Transfermarkt обновилась информация по поводу контракта основного защитника «Шахтера» Валерия Бондаря.
Ранее было известно, что соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года, однако Transfermarkt утверждает, что Бондарь продлил контракт до середины 2027 года.
Кроме того, по словам журналиста Виктора Вацко, Бондарь в разговоре с ним отказался обсуждать свою контрактную ситуацию.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 7 матчей.
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Комментарии 2
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ему надо каждый день благодарить Господа, что играет за Шахтер. какая Европа? это не его уровень.
Подписали и хорошо ну пока не тянет он
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