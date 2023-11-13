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  4. Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»
Англия
13 ноября 2023, 16:21 |
1156
0

Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»

Защитник «Арсенала» впервые прокомментировал свою шутку

13 ноября 2023, 16:21 |
1156
0
Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»
Reuters. Александр Зинченко и Михаил Мудрик

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко впервые прокомментировал свою шутку про яйца нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

– Александр, что там с яйцами Мудрика после забитого мяча?
– Слушай, эта моя шутка зашла слишком далеко, потому что об этом спрашивали даже на пресс-конференции перед игрой. Я когда услышал, что главный тренер «Челси» отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не то что удивлен, а подумал, что надо держать язык за зубами. Многие люди с юмором не сильно дружат. Когда мы из тоннеля выходили на матч, перекинулись с Мудриком несколькими словами. Пришли к общему знаменателю, что шутить в прессе это не всегда хорошо.

Напомним, после гола Мудрика в ворота Мальты Александр Зинченко сказал, что оторвет яйца Михаилу, если тот забьет в ворота «Арсенала». Что интересно, нападающий «Челси» все же забил.

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Источник YouTube
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