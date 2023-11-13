Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»
Защитник «Арсенала» впервые прокомментировал свою шутку
Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко впервые прокомментировал свою шутку про яйца нападающего «Челси» Михаила Мудрика.
– Александр, что там с яйцами Мудрика после забитого мяча?
– Слушай, эта моя шутка зашла слишком далеко, потому что об этом спрашивали даже на пресс-конференции перед игрой. Я когда услышал, что главный тренер «Челси» отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не то что удивлен, а подумал, что надо держать язык за зубами. Многие люди с юмором не сильно дружат. Когда мы из тоннеля выходили на матч, перекинулись с Мудриком несколькими словами. Пришли к общему знаменателю, что шутить в прессе это не всегда хорошо.
Напомним, после гола Мудрика в ворота Мальты Александр Зинченко сказал, что оторвет яйца Михаилу, если тот забьет в ворота «Арсенала». Что интересно, нападающий «Челси» все же забил.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уже шестая команда возглавила турнирную таблицу с начала сезона
Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре