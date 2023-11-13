ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Лиги 1 подписал легенду сборной Ганы
Андре Айю возвращается во Францию
Клуб французской Лиги 1 «Гавр» официально сообщил о подписании контракта с 33-летним вингером Андре Айю. Контракт с игроком рассчитан до лета 2024 года.
Айю перешел в «Гавр» на правах свободного агента. В этом статусе он находился с июля текущего года, когда истек его контракт с «Ноттингем Форест».
Ранее Айю уже выступал во Франции в 2007 – 2015 годах за «Марсель», «Лорьян» и «Арль-Авиньон». На его счету 24 гола в 115 матчах за сборную Ганы.
«Гавр» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.
André Ayew ! 🫶 pic.twitter.com/w0IskSNXXb— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) November 11, 2023
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