ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Лиги 1 подписал легенду сборной Ганы

Клуб французской Лиги 1 «Гавр» официально сообщил о подписании контракта с 33-летним вингером Андре Айю. Контракт с игроком рассчитан до лета 2024 года.

Айю перешел в «Гавр» на правах свободного агента. В этом статусе он находился с июля текущего года, когда истек его контракт с «Ноттингем Форест».

Ранее Айю уже выступал во Франции в 2007 – 2015 годах за «Марсель», «Лорьян» и «Арль-Авиньон». На его счету 24 гола в 115 матчах за сборную Ганы.

«Гавр» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.