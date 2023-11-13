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Испания
13 ноября 2023, 15:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 16:10
1665
2

Спортдиректор Жироны: «Мы следили за Довбиком много лет»

Кике Карсель рассказал, как долго «Жирона» следила за украинским нападающим

13 ноября 2023, 15:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 16:10
1665
2
Спортдиректор Жироны: «Мы следили за Довбиком много лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор «Жироны» спортивный директор Кике Карсель рассказал, как долго клуб следил за украинским нападающим Артемом Довбиком.

– Артем Довбик, которым также интересовались в Италии, сейчас является лучшим бомбардиром «Жироны» в этом сезоне. Как долго вы следили за ним?

– Мы знаем о Довбике много лет, еще со времен, когда он играл за «Днепр», в менее конкурентоспособном и менее прослеживаемом чемпионате, поэтому нам было сложнее за ним наблюдать. Он уже тогда забивал много голов. Ситуация, которую, к сожалению, переживает Украина, позволила нам приобрести игрока, который имеет большое значение для нас.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник Tuttomercatoweb
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CheMP
ага,а он с детства мечтал играть в Жироне,да-да 
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0
fifa2020
Ау! 4 асиста в нього, а не 5!!!
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-4
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