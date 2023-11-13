Спортдиректор Жироны: «Мы следили за Довбиком много лет»
Кике Карсель рассказал, как долго «Жирона» следила за украинским нападающим
Спортивный директор «Жироны» спортивный директор Кике Карсель рассказал, как долго клуб следил за украинским нападающим Артемом Довбиком.
– Артем Довбик, которым также интересовались в Италии, сейчас является лучшим бомбардиром «Жироны» в этом сезоне. Как долго вы следили за ним?
– Мы знаем о Довбике много лет, еще со времен, когда он играл за «Днепр», в менее конкурентоспособном и менее прослеживаемом чемпионате, поэтому нам было сложнее за ним наблюдать. Он уже тогда забивал много голов. Ситуация, которую, к сожалению, переживает Украина, позволила нам приобрести игрока, который имеет большое значение для нас.
В сезоне 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
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