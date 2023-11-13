Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Говорю честно: мне не нравятся 80% английских арбитров»

После целого ряда спорных решений, связанных с использованием VAR в нынешнем сезоне АПЛ, наставник Брайтона Роберто Де Дзерби заявил, что недоволен работой большей части арбитров.

«Говорю честно: мне не нравится 80% английских судей. Мне они не нравятся, не нравится их поведение. АПЛ – единственный чемпионат, где есть VAR, но ти не можешь быть уверенным, что судьи примут правильное решение».

«В других странах ты более уверен в арбитрах. Но что я могу сделать? Я принимаю их решения», — сказал Де Дзерби.

Тренера за время работы в АПЛ дважды удаляли с поля и пять раз показывали желтую карточку.