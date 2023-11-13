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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Говорю честно: мне не нравятся 80% английских арбитров»
Англия
13 ноября 2023, 15:53 |
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Говорю честно: мне не нравятся 80% английских арбитров»

Тренер Брайтона раскритиковал судей АПЛ

13 ноября 2023, 15:53 |
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Говорю честно: мне не нравятся 80% английских арбитров»
Getty Images/Global Images Ukraine

После целого ряда спорных решений, связанных с использованием VAR в нынешнем сезоне АПЛ, наставник Брайтона Роберто Де Дзерби заявил, что недоволен работой большей части арбитров.

«Говорю честно: мне не нравится 80% английских судей. Мне они не нравятся, не нравится их поведение. АПЛ – единственный чемпионат, где есть VAR, но ти не можешь быть уверенным, что судьи примут правильное решение».

«В других странах ты более уверен в арбитрах. Но что я могу сделать? Я принимаю их решения», — сказал Де Дзерби.

Тренера за время работы в АПЛ дважды удаляли с поля и пять раз показывали желтую карточку.

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Брайтон Роберто Де Дзерби VAR чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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