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  4. ОСИМХЕН: «Чем больше я отказывал Аль-Хилялю, тем больше денег они давали»
Италия
13 ноября 2023, 15:41 |
675
0

ОСИМХЕН: «Чем больше я отказывал Аль-Хилялю, тем больше денег они давали»

Нападающий «Наполи» рассказал о летнем интересе со стороны саудитов

13 ноября 2023, 15:41 |
675
0
ОСИМХЕН: «Чем больше я отказывал Аль-Хилялю, тем больше денег они давали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о летнем интересе со стороны саудовского «Аль-Хиляля»:

«Если быть честным, я никогда не думал о том, чтобы покинуть «Наполи» прошлым летом, ведь клуб хотел меня сохранить.

Но когда пришло предложение из Саудовской Аравии, огромное... Было сложно отказаться. Это было безумно. Чем больше я отказывался, тем больше они предлагали денег. Снова и снова. Я был в шоке. Это изменило бы мою жизнь.

Но, пообщавшись с «Наполи», я решил остаться в клубе».

В этом сезоне на счету Виктора Осимхена 10 матчей за «Наполи», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Виктор Осимхен Наполи Аль-Хиляль трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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