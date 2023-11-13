ОСИМХЕН: «Чем больше я отказывал Аль-Хилялю, тем больше денег они давали»

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о летнем интересе со стороны саудовского «Аль-Хиляля»:

«Если быть честным, я никогда не думал о том, чтобы покинуть «Наполи» прошлым летом, ведь клуб хотел меня сохранить.

Но когда пришло предложение из Саудовской Аравии, огромное... Было сложно отказаться. Это было безумно. Чем больше я отказывался, тем больше они предлагали денег. Снова и снова. Я был в шоке. Это изменило бы мою жизнь.

Но, пообщавшись с «Наполи», я решил остаться в клубе».

В этом сезоне на счету Виктора Осимхена 10 матчей за «Наполи», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.