ОСИМХЕН: «Чем больше я отказывал Аль-Хилялю, тем больше денег они давали»
Нападающий «Наполи» рассказал о летнем интересе со стороны саудитов
Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о летнем интересе со стороны саудовского «Аль-Хиляля»:
«Если быть честным, я никогда не думал о том, чтобы покинуть «Наполи» прошлым летом, ведь клуб хотел меня сохранить.
Но когда пришло предложение из Саудовской Аравии, огромное... Было сложно отказаться. Это было безумно. Чем больше я отказывался, тем больше они предлагали денег. Снова и снова. Я был в шоке. Это изменило бы мою жизнь.
Но, пообщавшись с «Наполи», я решил остаться в клубе».
В этом сезоне на счету Виктора Осимхена 10 матчей за «Наполи», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло не знает, был ли он несправедлив к Андрею
Наиболее вероятными соперниками Украины являются Израиль и Босния