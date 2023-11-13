Владислав ДУБИНЧАК: «Про вызов в сборную сказал Ярмоленко. Не поверил»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак получил дебютный вызов в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Италии. Игрок сперва не мог поверить, что поедет в национальную команду.

– Прежде всего, хочется поздравить тебя с дебютным вызовом в национальную сборную. Стало ли это для тебя неожиданностью?

– Спасибо. В общем, можно назвать неожиданностью. Очень рад, это большое событие для меня и моей семьи, большая гордость, ведь всю свою сознательную жизнь мечтал об этом. Сейчас очень счастлив и полон вдохновения, надеюсь оправдать доверие главного тренера.

– Как узнал? Кто-то из тренерского штаба позвонил или через клуб?

– Общался со старшими ребятами, с тем же Ярмоленко, и, можно сказать, от него услышал первым. Сначала отнесся к его словам скептически, и поверил только тогда, когда увидел список вызванных игроков. А потом и официальный вызов в клуб пришел.