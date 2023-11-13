Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ДУБИНЧАК: «Про вызов в сборную сказал Ярмоленко. Не поверил»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 15:11 |
356
0

Владислав ДУБИНЧАК: «Про вызов в сборную сказал Ярмоленко. Не поверил»

Игрок может дебютировать в сборной

13 ноября 2023, 15:11 |
356
0
Владислав ДУБИНЧАК: «Про вызов в сборную сказал Ярмоленко. Не поверил»
ФК Динамо Київ. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак получил дебютный вызов в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Италии. Игрок сперва не мог поверить, что поедет в национальную команду.

– Прежде всего, хочется поздравить тебя с дебютным вызовом в национальную сборную. Стало ли это для тебя неожиданностью?

– Спасибо. В общем, можно назвать неожиданностью. Очень рад, это большое событие для меня и моей семьи, большая гордость, ведь всю свою сознательную жизнь мечтал об этом. Сейчас очень счастлив и полон вдохновения, надеюсь оправдать доверие главного тренера.

– Как узнал? Кто-то из тренерского штаба позвонил или через клуб?

– Общался со старшими ребятами, с тем же Ярмоленко, и, можно сказать, от него услышал первым. Сначала отнесся к его словам скептически, и поверил только тогда, когда увидел список вызванных игроков. А потом и официальный вызов в клуб пришел.

По теме:
Джихад БИЗИМАНА: «Удаление убило все наши заготовки»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Матч с Италией будет матчем нашей жизни»
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Динамо Киев Владислав Дубинчак сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Косплей на Караваева. Соперник Украины забил 2-й шедевр за Интер
Футбол | 13 ноября 2023, 06:40 6
ВИДЕО. Косплей на Караваева. Соперник Украины забил 2-й шедевр за Интер
ВИДЕО. Косплей на Караваева. Соперник Украины забил 2-й шедевр за Интер

Федерико Димарко оформил супергол в матче 12-го тура против «Фрозиноне»

ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Футбол | 13 ноября 2023, 07:30 13
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1

Днепровский клуб обыграл «горняков» со счетом 3:1

ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
Футбол | 13.11.2023, 12:02
ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 13.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Футбол | 12.11.2023, 20:39
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 264
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 36
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 41
Футбол
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
11.11.2023, 15:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем