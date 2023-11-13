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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 15:28 |
880
0

Черноморец проехался по судейству: «Если постоянно играть 10 против 15...»

И клуб явно ждет выборы президента УАФ

13 ноября 2023, 15:28 |
880
0
Черноморец проехался по судейству: «Если постоянно играть 10 против 15...»
ФК Черноморец

После поражения от «Руха» со счетом 2:3 «Черноморец» снова остался недоволен работой арбитров. Клуб выпустил заявление, в котором явно дал понять, что надеется на выборы нового президента УАФ.

Заявление клуба

«Украинский футбол на пороге исторических процессов. Впервые почти за 10 лет выборы президента УАФ станут не просто формальностью, а приведут к кадровым изменениям. Но как сделать так, чтобы одной сменой фамилий все не кончилось? Наш футбол, особенно клубный, никак нельзя считать стопроцентно здоровым. И дело не только в том, что война мешает футболу развиваться. Нет никаких оправданий постоянным скандалам в отечественном футболе, связанных с низкой квалификацией, а иногда и откровенной предвзятостью судей. Менять футбол в Украине, закрывая глаза на дела в судейском корпусе – выборы ради выборов».

Обзор каждого тура в различных изданиях уже давно начинается не с лучших голов, ассистов или тактических тренерских шагов. А с перечня судейских ошибок. «Черноморец» никогда не занимался составлением альтернативных таблиц. Но все имеет свой предел. После 14 туров имеем следующую картину: 5 из 6 поражений в сезоне 23/24 сопровождались, мягко говоря, неоднозначными решениями судейских бригад. Первый круг еще не закончился, а «Черноморец» уже собрал букет из:

- не назначенных пенальти в ворота соперника;
- придуманных красных карточек (4 из 5);
- не показанных красных игрокам команды-соперницы;

И это только то, что бросалось в глаза всем и не требовало экспертной оценки. ФК «Черноморец» надеется, что выборы президента УАФ станут настоящим катализатором для эффективных изменений в работе огромной судейской семьи.

Если играть постоянно 11 на 15 или 10 на 15, то долго можно не выдержать».

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Черноморец
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