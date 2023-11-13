Джихад БИЗИМАНА: «Удаление убило все наши заготовки»

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 14-го тура УПЛ.

– Джихад, какой получилась игра против «Динамо»?

– Мы начали неплохо, первые минут десять контролировали мяч. «Динамо» же забило нам гол после контратаки и нашей ошибки. Впоследствии произошло это досадное удаление, и дальше вдесятером нам было очень трудно. Это, можно сказать, «убило» все наши заготовки. План, который мы готовили на «Динамо», пришлось переделывать по ходу игры. А потом соперник вообще забил второй гол, и это был переломный момент в матче.

– Насколько непросто было вдесятером после ошибочного решения арбитра?

– В целом «Кривбасс» в меньшинстве показал себя хорошо, ведь даже при таких обстоятельствах мы проводили хорошие атаки и имели возможности забить. Где-то нам сегодня не повезло, но мы пытались сделать все от себя зависящее, чтобы получить положительный результат.

– Какое настроение сейчас, какая атмосфера в раздевалке?

– Единственное, что могу сейчас сказать после этой неудачи: «Кривбасс» это мы, а мы это «Кривбасс»! Теперь нас ожидает следующий поединок после паузы на матчи сборных. Игру против «Динамо» надо как можно скорее забывать. Будем делать все, чтобы во встрече против «Миная» вернуться на победный путь.

Это поражение опустило «Кривбасс» на 3-е место в турнирной таблице. В активе команды из Кривого Рога 27 очков в 14 матчах чемпионата.