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Италия
13 ноября 2023, 14:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 14:56
77
0

Ювентус намерен переподписать Бремера до конца года

Бразильский защитник подпишет контракт на пять сезонов

13 ноября 2023, 14:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 14:56
77
0
Ювентус намерен переподписать Бремера до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейсон Бремер

Итальянский «Ювентус» собирается закрыть вопрос с продлением контракта с центральным защитником Глейсоном Бремером до конца года, сообщает Николо Скира.

Туринский клуб намерен подписать с 26-летним бразильцем соглашение на пять сезонов, до 2028 года.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Глейсон Бремер сыграл 12 матчей, в который сделал одну результативную передачу. В сборную Бразилии после чемпионата мира 2022 защитник вызывался, но не сыграл ни одного матча.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Глейсон Бремер Ювентус продление контракта Николо Скира
Источник Николо Скира
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