Италия13 ноября 2023, 14:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 14:56
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Ювентус намерен переподписать Бремера до конца года
Бразильский защитник подпишет контракт на пять сезонов
13 ноября 2023, 14:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 14:56
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Итальянский «Ювентус» собирается закрыть вопрос с продлением контракта с центральным защитником Глейсоном Бремером до конца года, сообщает Николо Скира.
Туринский клуб намерен подписать с 26-летним бразильцем соглашение на пять сезонов, до 2028 года.
В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Глейсон Бремер сыграл 12 матчей, в который сделал одну результативную передачу. В сборную Бразилии после чемпионата мира 2022 защитник вызывался, но не сыграл ни одного матча.
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