Ювентус намерен переподписать Бремера до конца года

Итальянский «Ювентус» собирается закрыть вопрос с продлением контракта с центральным защитником Глейсоном Бремером до конца года, сообщает Николо Скира.

Туринский клуб намерен подписать с 26-летним бразильцем соглашение на пять сезонов, до 2028 года.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Глейсон Бремер сыграл 12 матчей, в который сделал одну результативную передачу. В сборную Бразилии после чемпионата мира 2022 защитник вызывался, но не сыграл ни одного матча.