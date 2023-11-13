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  4. «Как это возможно?» Клопп возмущен действиями АПЛ перед матчем с Ман Сити
Англия
13 ноября 2023, 14:31 |
1579
0

«Как это возможно?» Клопп возмущен действиями АПЛ перед матчем с Ман Сити

Снова ранний матч чемпионата

13 ноября 2023, 14:31 |
1579
0
«Как это возможно?» Клопп возмущен действиями АПЛ перед матчем с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп снова возмущается действиями АПЛ, которая поставила матч команды против «Манчестер Сити» на ранний слот в 12:30.

Игра состоится после паузы на матчи сборных, поэтому у футболистов будет минимальное количество времени на восстановление.

«Сейчас будет пауза на матчи сборных, но после нее мы успеем провести лишь одну тренировку перед матчем с «Манчестер Сити». Вы можете снова сказать, что я ною по этому поводу, но как можно ставить такой матч на 12:30 (14:30 в Украине - прим)? Тот, кто принимает такие решения, вообще не чувствует футбол. Как это возможно?».

«У нас на две команды, наверное, 30 сборников, в том числе из Южной Америки. Как им подготовиться? Это безумие», – сказал Клопп.

Ранее тренер уже несколько раз возмущался, что матчи Красных после паузы на сборные или еврокубки ставят на самый ранний слот в субботу.

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Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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