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  4. Нереальная реализация. Днепр-1 забил три гола Шахтеру с минимальным xG
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 14:10 |
644
1

Нереальная реализация. Днепр-1 забил три гола Шахтеру с минимальным xG

Команда Максимова стала лидером

13 ноября 2023, 14:10 |
644
1
Нереальная реализация. Днепр-1 забил три гола Шахтеру с минимальным xG
ФК Шахтер

Днепр-1 в матче чемпионата Украины обыграл Шахтер со счетом 3:1, продемонстрировав невероятную реализацию моментов.

Статистика WyScout говорит о том, что показатель xG (ожидаемые голы) у команды Юрия Максимова составил всего 0,60, а у их соперника – 0,82.

После матча наставник Шахтера Марино Пушич заявил, что оппонент «забил три гола почти из ничего».

Днепр-1 ушел на паузу на матчи сборной лидером таблицы.

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Шахтер Донецк Шахтер - Днепр-1 Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AutumnBridge
Так и есть.   3 из трёх.  Но кто то же притащил угловой со штрафным, и дал пробить с левой в стиле Месси, Ярмоленко, Зубкова. Через пару лет  Невертон будет смеяться, как это он не перекинул Волынца при второй обрезке СК.
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