Нереальная реализация. Днепр-1 забил три гола Шахтеру с минимальным xG

Днепр-1 в матче чемпионата Украины обыграл Шахтер со счетом 3:1, продемонстрировав невероятную реализацию моментов.

Статистика WyScout говорит о том, что показатель xG (ожидаемые голы) у команды Юрия Максимова составил всего 0,60, а у их соперника – 0,82.

После матча наставник Шахтера Марино Пушич заявил, что оппонент «забил три гола почти из ничего».

Днепр-1 ушел на паузу на матчи сборной лидером таблицы.