Украина. Премьер лига13 ноября 2023, 14:10 |
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Нереальная реализация. Днепр-1 забил три гола Шахтеру с минимальным xG
Команда Максимова стала лидером
13 ноября 2023, 14:10 |
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Днепр-1 в матче чемпионата Украины обыграл Шахтер со счетом 3:1, продемонстрировав невероятную реализацию моментов.
Статистика WyScout говорит о том, что показатель xG (ожидаемые голы) у команды Юрия Максимова составил всего 0,60, а у их соперника – 0,82.
После матча наставник Шахтера Марино Пушич заявил, что оппонент «забил три гола почти из ничего».
Днепр-1 ушел на паузу на матчи сборной лидером таблицы.
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Комментарии 1
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Так и есть. 3 из трёх. Но кто то же притащил угловой со штрафным, и дал пробить с левой в стиле Месси, Ярмоленко, Зубкова. Через пару лет Невертон будет смеяться, как это он не перекинул Волынца при второй обрезке СК.
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