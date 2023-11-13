Манчестер Сити определился с заменой для Кайла Уокера

Английский «Манчестер Сити» заинтересовался правым защитником лондонского «Челси» Рисом Джеймсом и видит в нем потенциальную замену для Кайла Уокера, сообщает местное издание Manchester Evening News.

Хоть в этом сезоне Кайл Уокер является лидером в раздевалке «горожан» и появляется на поле с капитанской повязкой, но Жузеп Гвардиола все равно ищет замену для 33-летнего игрока.

23-летний Рис Джеймс имеет похожий набор футбольных качеств, чем и заинтересовал главного тренера «Ман Сити». Большим минусом является травматизм англичанина. В частности, в этом сезоне он из-за травм сыграл лишь в 6 матчах «Челси», отметившись 1 голевой передачей.