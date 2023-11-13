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Англия
13 ноября 2023, 14:23 | Обновлено 13 ноября 2023, 14:24
924
0

Манчестер Сити определился с заменой для Кайла Уокера

Рис Джеймс из «Челси» заинтересовал «горожан»

13 ноября 2023, 14:23 | Обновлено 13 ноября 2023, 14:24
924
0
Манчестер Сити определился с заменой для Кайла Уокера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Английский «Манчестер Сити» заинтересовался правым защитником лондонского «Челси» Рисом Джеймсом и видит в нем потенциальную замену для Кайла Уокера, сообщает местное издание Manchester Evening News.

Хоть в этом сезоне Кайл Уокер является лидером в раздевалке «горожан» и появляется на поле с капитанской повязкой, но Жузеп Гвардиола все равно ищет замену для 33-летнего игрока.

23-летний Рис Джеймс имеет похожий набор футбольных качеств, чем и заинтересовал главного тренера «Ман Сити». Большим минусом является травматизм англичанина. В частности, в этом сезоне он из-за травм сыграл лишь в 6 матчах «Челси», отметившись 1 голевой передачей.

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Источник Manchester Evening News
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