Скира: Наполи предложит Тудору контракт до конца сезона

Итальянский «Наполи» собирается предложить Игору Тудору контракт главного тренера до конца сезона 2023/24, сообщает Николо Скира.

Встреча 45-летнего хорватского тренера и представителей «Наполи» должна пройти сегодня в Риме. В предложение, которое сделал президент «Синих» Аурелио Де Лаурентис входит возможность продления соглашения еще на один сезон. Сам же Тудор хочет подписать контракт сразу на два сезона без возможности продления.

Сейчас главный тренер «Наполи» – 59-летний француз Руди Гарсия. О прекращении сотрудничества с ним клуб не намерен сообщать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с новым главным тренером.