Англия13 ноября 2023, 12:47 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:37
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ВИДЕО. Послематчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси
Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино пообщались с журналистами после матча в АПЛ
13 ноября 2023, 12:47 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:37
453
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Главные тренеры «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино ответили на вопросы журналистов после матча между их командами в 12-м туре Английской Премьер-лиги.
Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 12 ноября, и завершилась ничьей со счетом 4:4.
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