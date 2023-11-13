ВИДЕО. Послематчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси

Главные тренеры «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино ответили на вопросы журналистов после матча между их командами в 12-м туре Английской Премьер-лиги.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 12 ноября, и завершилась ничьей со счетом 4:4.