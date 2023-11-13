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Англия
13 ноября 2023, 12:47 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:37
453
0

ВИДЕО. Послематчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси

Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино пообщались с журналистами после матча в АПЛ

13 ноября 2023, 12:47 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:37
453
0
ВИДЕО. Послематчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Жузеп Гвардиола

Главные тренеры «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино ответили на вопросы журналистов после матча между их командами в 12-м туре Английской Премьер-лиги.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 12 ноября, и завершилась ничьей со счетом 4:4.

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Источник Sport.ua
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