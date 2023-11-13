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  4. Филипп Будковский, возможно, сыграет с Шахтером.
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 12:30 |
398
0

Филипп Будковский, возможно, сыграет с Шахтером.

Нападающий «Полесья» почти восстановился после травмы

13 ноября 2023, 12:30 |
398
0
Филипп Будковский, возможно, сыграет с Шахтером.
ФК Полесье. Филипп Будковский

14 ноября после короткого отдыха футболисты «Полесья» возобновят тренировочный процесс.

Как стало известно Sport.ua, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Юрия Калитвинцева заполнят двусторонней игрой, которая состоится, скорее всего, 18 ноября.

По информации нашего источника, клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы лидер нападения Филипп Будковский уже в ближайшее время вернулся в общую группу и смог помочь «Полесью» в календарном матче 15 тура с «Шахтером», который запланирован на 24 ноября.

А вот Александр Назаренко из-за серьезной травмы выбыл до завершения первой части сезона.

Пока «Полесье» в чемпионате УПЛ занимает второе место, набрав 29 очков.

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Филипп Будковский Полесье Житомир Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Александр Назаренко
Источник Sport.ua
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