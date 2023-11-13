Филипп Будковский, возможно, сыграет с Шахтером.
Нападающий «Полесья» почти восстановился после травмы
14 ноября после короткого отдыха футболисты «Полесья» возобновят тренировочный процесс.
Как стало известно Sport.ua, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Юрия Калитвинцева заполнят двусторонней игрой, которая состоится, скорее всего, 18 ноября.
По информации нашего источника, клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы лидер нападения Филипп Будковский уже в ближайшее время вернулся в общую группу и смог помочь «Полесью» в календарном матче 15 тура с «Шахтером», который запланирован на 24 ноября.
А вот Александр Назаренко из-за серьезной травмы выбыл до завершения первой части сезона.
Пока «Полесье» в чемпионате УПЛ занимает второе место, набрав 29 очков.
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