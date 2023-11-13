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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 12:22 | Обновлено 13 ноября 2023, 12:38
771
7

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: Извиняюсь перед болельщиками за якобы мой «фол»

Защитник «Кривбасса» извинился за эпизод с красной карточкой в ​​матче против «Динамо»

13 ноября 2023, 12:22 | Обновлено 13 ноября 2023, 12:38
771
7
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: Извиняюсь перед болельщиками за якобы мой «фол»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный извинился за эпизод с красной карточкой в матче 14-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:2):

«Я извиняюсь перед болельщиками за этот эпизод, за вроде бы мой «фол». Но это жизнь: я не опускаю руки и вернусь сильнее! «Кривбасс» – это мы!».

Напомним, в матч «Кривбасс» – «Динамо» арбитр поединка Максим Козыряцкий на 12-й минуте удалил с поля Даниила Бескоровайного за фол на Владиславе Ванате. Мнения болельщиков относительно этого момента разделились. Некоторые считают, что контакта между игроками не было, а некоторые – что фол был недостаточно жестким для красной карточки.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 7
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BATI-GOOOOOL
Фол был это 100 процентов,тянул ли он на удаление это уже вопрос.
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+3
Vitaliy_yatsenko
Тобто фолу не було? Ну-ну)) Про червону завжди можна сперечатись. Але факт фолу тут безсумнівний. Фол дійсно не був навмисним. Все було на швидкості. Але факт фолу був. Червона - завжди рішення судді. По сухим правилам там червона. Міг суддя дати і жовту? Міг. А міг і Ванату намалювати картку. Бо ж нещодавно саме від цього судді Ванат червону отримав, точніше другу жовту. Суддя вирішив там, що фолу не було. А на повторах чітко було помітно удар в ногу. Але то на повторах. Судді все аналізують. І свої помилки також.
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+2
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Burevestnik
фол був чи не було ???
якщо фолу не було -  чому вибачається ? 
якщо вибачається перед вболівальниками за вилучення - фол був ?
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+1
Александр Белогубко
Вернидуб --ГРИ попали в список против судейства-- это вам от ветка за борьбу судьями--смотрим что будет дальше
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0
potemkin78
странный фол. там больше Ванат в своих ногах запутался, после чудо приёма мяча. ИМХО
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-1
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