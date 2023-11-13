Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: Извиняюсь перед болельщиками за якобы мой «фол»

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный извинился за эпизод с красной карточкой в матче 14-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:2):

«Я извиняюсь перед болельщиками за этот эпизод, за вроде бы мой «фол». Но это жизнь: я не опускаю руки и вернусь сильнее! «Кривбасс» – это мы!».

Напомним, в матч «Кривбасс» – «Динамо» арбитр поединка Максим Козыряцкий на 12-й минуте удалил с поля Даниила Бескоровайного за фол на Владиславе Ванате. Мнения болельщиков относительно этого момента разделились. Некоторые считают, что контакта между игроками не было, а некоторые – что фол был недостаточно жестким для красной карточки.