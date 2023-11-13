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  4. ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
Португалия
13 ноября 2023, 12:02 |
355
0

ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»

Вратарь «Бенфики» поделился эмоциями от победы над «Спортингом»

13 ноября 2023, 12:02 |
355
0
ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram поделился эмоциями от волевой победы над лиссабонским «Спортингом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии:

«Вот что значит играть за «Бенфику». Верить до последней секунды и работать до конца. Эта победа – лучшее, что могло случиться перед перерывом для работы в сборных. Рад пережить эти невероятные эмоции вместе с командой и болельщиками».

Напомним, в матч со «Спортингом» «Бенфика» с 45-й минуты уступала в счете и в компенсированное ко 2-му тайму время вошла при счете 0:1 в пользу соперника. Но в итоге «Бенфика» победила 2:1, забив голы на 90+4-й и 90+7-й минутах.

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Анатолий Трубин Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг чемпионат Португалии по футболу
Источник Instagram
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