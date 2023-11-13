ТРУБИН: «Бенфика – это верить до последней секунды и работать до конца»
Вратарь «Бенфики» поделился эмоциями от победы над «Спортингом»
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram поделился эмоциями от волевой победы над лиссабонским «Спортингом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии:
«Вот что значит играть за «Бенфику». Верить до последней секунды и работать до конца. Эта победа – лучшее, что могло случиться перед перерывом для работы в сборных. Рад пережить эти невероятные эмоции вместе с командой и болельщиками».
Напомним, в матч со «Спортингом» «Бенфика» с 45-й минуты уступала в счете и в компенсированное ко 2-му тайму время вошла при счете 0:1 в пользу соперника. Но в итоге «Бенфика» победила 2:1, забив голы на 90+4-й и 90+7-й минутах.
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