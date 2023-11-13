ХАВИ: «Критика в прессе влияет на команду»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пожаловался на плохую атмосферу в команде из-за постоянной критики в СМИ:

«У меня нет сомнений, что критика со стороны прессы влияет на команду. Это случалось и со мной, когда я был игроком. Теперь я вижу это снова. Вокруг нас создана атмосфера негатива, которая вредит нам. Все, что сказано в СМИ, влияет на игроков».

Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Барселоны» недовольны методами работы Хави.

В этом сезоне Ла Лиги «Барселона» набрала 30 очков в 13 матчах. Они занимают лишь 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.