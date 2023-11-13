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13 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 06:58
306
0

Артем Фаворов стал автором дубля и героем матча чемпионата Венгрии

До этого у украинца был только один гол в сезоне

13 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 06:58
306
0
Артем Фаворов стал автором дубля и героем матча чемпионата Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 13-го тура чемпионата Венгрии против «Уйпешта» стал знаменательным для полузащитника «Академии Пушкаша» Артема Фаворова. 29-летний украинец отметился дублем в этом матче.

На 19-й минуте Фаворов сравнял счет. А на первой компенсированной минуте принес своей команде победу. До этой игры Артем Фаворов в нынешнем сезоне имел только один забитый гол. «Академия Пушкаша» с 23 очками занимает третье место в таблице, отставая на два пункта от лидирующего «Ференцвароша».

Всего в главной лиге Венгрии он забил 24 гола в 106 матчах.

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Академия Пушкаша чемпионат Венгрии по футболу Артем Фаворов Уйпешт видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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