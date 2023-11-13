СЫЧ: «Рух получает удовольствие от побед в атакующем стиле»
Львовяне третий раз победили на выезде
Защитник «Руха» Алексей Сыч высказался после матча с «Черноморцем» (3:2).
«Мы победили, ведь не сдавались, шли до конца и гнули свою линию, играя в свой привычный футбол. Победа закономерна, ведь в первом тайме «Черноморец» не создал ни одного момента. И вообще мы фактически дважды забили в свои ворота. Но эмоции невероятны, потому что удалось победить.
В эпизоде, когда мы пропустили второй гол, произошло стечение обстоятельств. В том моменте мне не повезло, не знаю, как еще описать случившееся, иначе это не назвать. Хотел выбить мяч, а случилась такая срезка.
Нам очень нравится играть в интенсивный футбол. Благодаря такой игре мы можем получать результат. Футболисты получают удовольствие, когда побеждают в атакующем стиле.
Когда Плюман бил по воротам, то в голове были мысли: «Не бей, нет, не надо»! Но Фредди красавец – забил невероятный гол», – приводит слова Алексея Сыча официальный сайт «Руха».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уступая 0:1, орлы провели два гола, причем даже Трубин шел вперед забивать
Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября