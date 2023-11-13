СЫЧ: «Рух получает удовольствие от побед в атакующем стиле»

Защитник «Руха» Алексей Сыч высказался после матча с «Черноморцем» (3:2).

«Мы победили, ведь не сдавались, шли до конца и гнули свою линию, играя в свой привычный футбол. Победа закономерна, ведь в первом тайме «Черноморец» не создал ни одного момента. И вообще мы фактически дважды забили в свои ворота. Но эмоции невероятны, потому что удалось победить.

В эпизоде, когда мы пропустили второй гол, произошло стечение обстоятельств. В том моменте мне не повезло, не знаю, как еще описать случившееся, иначе это не назвать. Хотел выбить мяч, а случилась такая срезка.

Нам очень нравится играть в интенсивный футбол. Благодаря такой игре мы можем получать результат. Футболисты получают удовольствие, когда побеждают в атакующем стиле.

Когда Плюман бил по воротам, то в голове были мысли: «Не бей, нет, не надо»! Но Фредди красавец – забил невероятный гол», – приводит слова Алексея Сыча официальный сайт «Руха».