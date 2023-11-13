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  4. ПАСТУХ: «Рух имел больше моментов, чем Черноморец, победа закономерна»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 06:07
42
0

ПАСТУХ: «Рух имел больше моментов, чем Черноморец, победа закономерна»

19-летний форвард открыл счет в матче в Одессе

13 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 13 ноября 2023, 06:07
42
0
ПАСТУХ: «Рух имел больше моментов, чем Черноморец, победа закономерна»
ФК Рух. Евгений Пастух

Нападающий «Руха» Евгений Пастух поделился впечатлениями от матча с «Черноморцем» (3:2).

«Очень трудный, но интересный матч. «Черноморец» и «Рух» играют в похожий футбол, впрочем, сегодня мы закономерно победили, ведь создали больше моментов, чем наш соперник.

Приятно играть против такого оппонента, как «Черноморец». Они сами играют в яркий футбол и дают другим показать свои качества.

В эпизоде ​​с первым голом пошла передача на Квасницу, а я тем временем увидел свободное пространство в штрафной. Илья отдал пас и мне нужно было только реализовать свой момент.

У нас сильный и дружный коллектив. В перерыве мы поддержали Романа Дидыка. Ничего страшного не случилось. Мы одержали победу», – цитирует Евгения Пастуха официальный сайт «Руха».

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Евгений Пастух (футболист) Рух Львов Черноморец Одесса Черноморец - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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