ПАСТУХ: «Рух имел больше моментов, чем Черноморец, победа закономерна»

Нападающий «Руха» Евгений Пастух поделился впечатлениями от матча с «Черноморцем» (3:2).

«Очень трудный, но интересный матч. «Черноморец» и «Рух» играют в похожий футбол, впрочем, сегодня мы закономерно победили, ведь создали больше моментов, чем наш соперник.

Приятно играть против такого оппонента, как «Черноморец». Они сами играют в яркий футбол и дают другим показать свои качества.

В эпизоде ​​с первым голом пошла передача на Квасницу, а я тем временем увидел свободное пространство в штрафной. Илья отдал пас и мне нужно было только реализовать свой момент.

У нас сильный и дружный коллектив. В перерыве мы поддержали Романа Дидыка. Ничего страшного не случилось. Мы одержали победу», – цитирует Евгения Пастуха официальный сайт «Руха».