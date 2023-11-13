Другие новости13 ноября 2023, 02:58 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 ноября
Важные события во всех видах спорта
13 ноября 2023, 02:58 |
18
0
В понедельник, 13 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
11:00 Испания U-17 – Мали U-17
ТЕННИС
15:30 Карлос Алькарас – Александр Зверев
СНУКЕР
15:00 Марк Аллен – Джимми Уайт
17:00 Маркс Селби – Али Картер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 ноября 2023, 06:30 1
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
Футбол | 12 ноября 2023, 15:35 234
Шовковский снова одержал победу в первом поединке в должности и.о. главного тренера
Баскетбол | 12.11.2023, 20:02
Футбол | 12.11.2023, 18:11
Футбол | 13.11.2023, 00:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.11.2023, 15:32 36
11.11.2023, 20:25 2
12.11.2023, 00:25 5
11.11.2023, 17:10 27
11.11.2023, 18:01 13
Футбол