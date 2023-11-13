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13 ноября 2023, 02:58 |
18
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 ноября

Важные события во всех видах спорта

13 ноября 2023, 02:58 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

11:00 Испания U-17 – Мали U-17

Favbet 1.53 – 4.15 – 6.10

ТЕННИС

15:30 Карлос Алькарас – Александр Зверев

Favbet 1.50 – 2.61

СНУКЕР

15:00 Марк Аллен – Джимми Уайт

Favbet 1.11 – 6.15

17:00 Маркс Селби – Али Картер

Favbet 1.61 – 2.28

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Источник Sport.ua
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