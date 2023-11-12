ФОТО. У Лиги Европы появится новый логотип

Известный портал Footy Headlines сообщил о том, что с сезона 2024/2025 у Лиги Европы появится новый логотип.

Изменения по сравнению с нынешней версией не будут радикальными: трофей, изображенный на лого, будет выглядеть немного иначе, а оранжевый круг будет заменен на октагон.

Напомним, турнир под названием Лига Европы появился в 2009 году вместо Кубка УЕФА.