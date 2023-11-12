Лига Европы12 ноября 2023, 19:58 |
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ФОТО. У Лиги Европы появится новый логотип
Новое лого турнира появится в сезоне 2024/2025
12 ноября 2023, 19:58 |
1272
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Известный портал Footy Headlines сообщил о том, что с сезона 2024/2025 у Лиги Европы появится новый логотип.
Изменения по сравнению с нынешней версией не будут радикальными: трофей, изображенный на лого, будет выглядеть немного иначе, а оранжевый круг будет заменен на октагон.
Напомним, турнир под названием Лига Европы появился в 2009 году вместо Кубка УЕФА.
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Комментарии 4
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Сколько милионов дизайнеру за разработку логотипа заплатили?
Поменяли дизайн в середине кубка на букву V, спасибо хоть что не на букву Z. Спонсор логотипа кто?
Показать Скрыть 1 ответ
Був логотип емблеми пацифістів, а тепер стала рашистська V-свастика.
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