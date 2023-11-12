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Англия
12 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:10
839
0

Челси и Манчестер Сити обменялись двумя голами в первом тайме

Команды выдали результативную первую половину игры

12 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:10
839
0
Челси и Манчестер Сити обменялись двумя голами в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

12 ноября в 18:30 проходит матч 12-го тура АПЛ, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Челси и Ман Сити обменялись двумя голами в первом тайме. Эрлинг Холанд реализовал пенальти для гостей, после чего отличились Тиаго Силва и Рахим Стерлинг. Счет для горожан сравнял Мануэль Акаджи в конце тайма.

После первого тайма счет 2:2, перерыв

АПЛ. 12-й тур, 12 ноября

Челси – Манчестер Сити – 2:2 (перерыв)

Голы: Тиаго Силва, 29, Стерлинг, 37 – Холанд, 25 (пен.), Аканджи, 45+1

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

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Источник Sport.ua
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