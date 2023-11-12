Челси и Манчестер Сити обменялись двумя голами в первом тайме

12 ноября в 18:30 проходит матч 12-го тура АПЛ, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Сити».

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Команды играют в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Челси и Ман Сити обменялись двумя голами в первом тайме. Эрлинг Холанд реализовал пенальти для гостей, после чего отличились Тиаго Силва и Рахим Стерлинг. Счет для горожан сравнял Мануэль Акаджи в конце тайма.

После первого тайма счет 2:2, перерыв

АПЛ. 12-й тур, 12 ноября

Челси – Манчестер Сити – 2:2 (перерыв)

Голы: Тиаго Силва, 29, Стерлинг, 37 – Холанд, 25 (пен.), Аканджи, 45+1

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