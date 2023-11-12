Не только Гуцуляк. Карпаты нацелились на еще одного игрока Днепра-1

Львовские «Карпаты» ведут переговоры с «Днепром-1» по трансферу левого защитника Василия Кравца, сообщает Telegram-канал Бей-беги.

В подписании 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «львов» Мирон Маркевич. Василий является воспитанником «Карпат», но покинул клуб в 2017 году, перебравшись в испанский «Луго». Ранее сообщалось, что «Карпаты» также намерены вернуть в клуб Алексея Гуцуляка.

В этом сезоне Василий Кравец отыграл 16 матчей за «Днепр-1», не отметившись ни одним результативным действием. Летом 2023 года днепряне заплатили за него «Ворскле» 800 тысяч евро.