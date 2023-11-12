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Англия
12 ноября 2023, 17:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:50
1089
6

Мудрик – на замене. Стартовые составы на матч Челси – Манчестер Сити

Центральный матч 12-го тура АПЛ начнется в 18:30

12 ноября 2023, 17:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:50
1089
6
Мудрик – на замене. Стартовые составы на матч Челси – Манчестер Сити
Стэмфорд Бридж

Сегодня, 12 ноября, «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 1-е и 11-е места в турнирной таблице.

Украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы Маурисио Почеттино и Жузепа Гвардиолы на игру:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Джеймс, Энцо Фернандес, Кайседо, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родри, Бернарду, Альварес, Доку, Фоден, Холанд.

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Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити Челси - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Логічно. Хто памятає його минулу гру проти МС і його дуель з Вокерм. Тоді сказали, що Вокер покищо для Мудрика не прохідний. Він і швидше і міцніше.  поки ж нічого не змінилось.
Але все одно бажаю Михайлу вдало вийти на заміну і забити,як всі інші наші.
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+4
NoMad
Коли йому вже дадуть золотий м'яч за полiрування лави запасних?) 
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+1
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Burevestnik
ну всьо, песець йомайо...
склад гравців основи Челсі без Мудрика, що довідка без печатки...   
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0
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