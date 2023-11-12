Мудрик – на замене. Стартовые составы на матч Челси – Манчестер Сити

Сегодня, 12 ноября, «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 1-е и 11-е места в турнирной таблице.

Украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы Маурисио Почеттино и Жузепа Гвардиолы на игру:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Джеймс, Энцо Фернандес, Кайседо, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родри, Бернарду, Альварес, Доку, Фоден, Холанд.