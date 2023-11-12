Мудрик – на замене. Стартовые составы на матч Челси – Манчестер Сити
Центральный матч 12-го тура АПЛ начнется в 18:30
Сегодня, 12 ноября, «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 1-е и 11-е места в турнирной таблице.
Украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы Маурисио Почеттино и Жузепа Гвардиолы на игру:
«Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Джеймс, Энцо Фернандес, Кайседо, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родри, Бернарду, Альварес, Доку, Фоден, Холанд.
Your Chelsea side today! 📝@ParimatchUK | #CheMci pic.twitter.com/Ytb0eVNTIM— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2023
Your City line-up! 💪— Manchester City (@ManCity) November 12, 2023
XI | Ederson, Walker (C), Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Bernardo, Foden, Doku, Alvarez, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Kovacic, Grealish, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | @etihad pic.twitter.com/GCNRD3bW2g
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