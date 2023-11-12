Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
12 ноября 2023, 14:00 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:04
867
4

Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

12 ноября 2023, 14:00 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:04
867
4
Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Даяна Ястремская

12 ноября продолжится противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертом матче сразятся вторые номера команд Даяна Ястремская и Сюзан Ламенс. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После трех сыгранных матчей украинки ведут со счетом 2:1.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фиаско Чехии. Стали известны финалисты Кубка Билли Джин Кинг 2023
Сюзан Ламенс Даяна Ястремская женская сборная Украины по теннису смотреть онлайн Украина - Нидерланды Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Нидерландов по теннису
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
Футбол | 12 ноября 2023, 14:17 3
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного

Мнения болельщиков по эпизоду разделились на 2 лагеря

ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Футбол | 11 ноября 2023, 15:45 40
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано

Сначала защитник не дал отличиться Артему, но украинец все же забил

У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
Футбол | 12.11.2023, 00:37
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Теннис | 12.11.2023, 00:40
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Футбол | 11.11.2023, 17:10
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
Якщо наша збірна пройде далі, то сподіваюсь більше не бачити у її складі Ястремської
Ответить
+1
chevars
От, небога, так почати гру! 
Ответить
+1
chevars
Ну, й тупа, не йде сильний удар, так пробий тихіше, але ж влучно
Ответить
0
cobrafx
Як же так? Навіщо тоді на корд виходити з такою грою.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
11.11.2023, 19:13 1
Футбол
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
11.11.2023, 11:36 25
Футбол
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
10.11.2023, 13:29 1
Бокс
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
11.11.2023, 14:36
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
10.11.2023, 13:01 23
Футбол
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
10.11.2023, 12:20 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем