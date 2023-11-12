Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября продолжится противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертом матче сразятся вторые номера команд Даяна Ястремская и Сюзан Ламенс. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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После трех сыгранных матчей украинки ведут со счетом 2:1.