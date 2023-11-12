ITF12 ноября 2023, 14:00 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:04
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Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
12 ноября 2023, 14:00 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:04
867
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12 ноября продолжится противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
В четвертом матче сразятся вторые номера команд Даяна Ястремская и Сюзан Ламенс. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После трех сыгранных матчей украинки ведут со счетом 2:1.
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Комментарии 4
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Якщо наша збірна пройде далі, то сподіваюсь більше не бачити у її складі Ястремської
От, небога, так почати гру!
Ну, й тупа, не йде сильний удар, так пробий тихіше, але ж влучно
Як же так? Навіщо тоді на корд виходити з такою грою.
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