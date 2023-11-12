Валерий ИВАЩЕНКО: «Где-то нашим ребятам не хватает мастерства»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 14-го тура УПЛ.

– Можно услышать от Вас краткий анализ матча?

– Да что говорить? Эмоциональный матч, очень много борьбы, погодные условия, задержка матча. Где-то оно влияло. Команда «Ворскла» опытная команда, в мастерстве нас превосходила. Где-то нашим ребятам не хватает мастерства. Но по самоотдаче, по характеру, по накалу ребята не уступают.

– Повлияла ли на игру вот эта задержка на несколько часов? Что с этим делать?

– Конечно, мы готовились на другое время. Но эти вещи не от нас зависят, надо выходить из ситуации. Да, тяжело было сидеть и ждать. Оно утомляет. Здесь надо проявлять характер и брать внутренние резервы.

– Не могу спросить о ситуации в конце матча. Был фол на Краснопире?

– Он выиграл позицию, был толчок и конечно по инерции он не мог дальше двигаться. Таких жестких моментов много было, но арбитр не свистел ни в одну сторону. Но этот момент решил судьбу матча, поэтому обидно. Хорош тот судья, которого никто не видит на поле.

В результате этого поражения «Оболонь» опустилась на 13-е место УПЛ – зону переходных матчей. В активе киевлян 13 очков в 14 матчах чемпионата.