Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Где-то нашим ребятам не хватает мастерства»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 13:31 |
166
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Где-то нашим ребятам не хватает мастерства»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение от «Ворсклы»

12 ноября 2023, 13:31 |
166
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Где-то нашим ребятам не хватает мастерства»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 14-го тура УПЛ.

– Можно услышать от Вас краткий анализ матча?
– Да что говорить? Эмоциональный матч, очень много борьбы, погодные условия, задержка матча. Где-то оно влияло. Команда «Ворскла» опытная команда, в мастерстве нас превосходила. Где-то нашим ребятам не хватает мастерства. Но по самоотдаче, по характеру, по накалу ребята не уступают.

– Повлияла ли на игру вот эта задержка на несколько часов? Что с этим делать?
– Конечно, мы готовились на другое время. Но эти вещи не от нас зависят, надо выходить из ситуации. Да, тяжело было сидеть и ждать. Оно утомляет. Здесь надо проявлять характер и брать внутренние резервы.

– Не могу спросить о ситуации в конце матча. Был фол на Краснопире?
– Он выиграл позицию, был толчок и конечно по инерции он не мог дальше двигаться. Таких жестких моментов много было, но арбитр не свистел ни в одну сторону. Но этот момент решил судьбу матча, поэтому обидно. Хорош тот судья, которого никто не видит на поле.

В результате этого поражения «Оболонь» опустилась на 13-е место УПЛ – зону переходных матчей. В активе киевлян 13 очков в 14 матчах чемпионата.

По теме:
Бывшая девушка Гегедоша: «Он альфонс и мошенник»
ТАЛЛЕС: «Мы едем в Одессу, чтобы добыть три очка»
ФК Оболонь: «Оказывается, что фола нет….»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Оболонь - Ворскла Валерий Иващенко
Источник ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
Футбол | 11 ноября 2023, 20:25 2
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды

Александр помог «Арсеналу» обыграть «Бернли» в 12-м туре АПЛ

Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Футбол | 11 ноября 2023, 19:13 1
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»

Мичел – о последней победе команды

Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Бокс | 11.11.2023, 15:34
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Футбол | 12.11.2023, 12:33
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Матч Кривбасс – Динамо не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги
Футбол | 12.11.2023, 13:06
Матч Кривбасс – Динамо не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги
Матч Кривбасс – Динамо не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 4
Снукер
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 33
Футбол
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
11.11.2023, 11:36 25
Футбол
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
10.11.2023, 17:04 9
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 12
Футбол
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
10.11.2023, 15:30 143
Футбол
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 11
Бокс
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
10.11.2023, 13:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем